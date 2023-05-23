PKK'nın seçim günüyle ilgili skandal planı ortaya çıktı! Resmen kanınız donacak

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Güneydoğu’da uzun yıllar boyunca adı hep terörle anılan bir ilçede 14 Mayıs günü yaşanan dehşeti köşesine taşıdı.

Şahin, "PKK’nın 14 Mayıs planı neydi?" başlıklı yazısında, o skandal planın ayrıntılarıyla ilgili şunları kaydetti:

"(...) Güneydoğu’da uzun yıllar boyunca adı hep terörle anılan bir ilçede 14 Mayıs günü. Oy kullanmak için sandık başına giden herkes tedirgin.

Terör örgütü günler öncesinden ilçe sakinlerine iktidarın seçimi kaybedeceğini ve yeni bir dönemin başlayacağını duyurmuş. Herkesi sonuçlar belli olduktan sonra belediye binası önünde toplanmaya davet ediyor!

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Amaçları kayyum tarafından yönetilen belediye binasına el koymak. Sonuçlar açıklandıktan sonra örgüt üyelerinin başını çektiği kalabalık belediye binasına doğru yürüyüşe geçecek, başarabilirlerse makam odasına çıkacak ve kendi belirledikleri birini “Belediye Başkanı“ diye koltuğa oturtacaklar.

Bu kayyumla yönetilen diğer belediyeler için adeta bir işaret fişeği olacak. Bölgedeki tüm kayyum belediyelerinde insanlara “Belediye binalarına yürüyün” çağrısı yapacaklar. Asker-polisle bölge halkını karşı karşıya getirip dünyaya “Erdoğan seçim sonuçlarını kabul etmedi, kendi vatandaşına silah doğrulttu” propagandası yapacaklar.

Daha 14 Mayıs akşamından itibaren Türkiye’yi karıştıracak, milleti birbirine kırdıracaklar. (...)"