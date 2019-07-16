PKK'nın öldürdüğü kardeşler son yolculuğuna uğurlandı Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin cenazesi defnedildi.

Elazığ Fırat Üniversitesi ve Tunceli Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Ovacık'a getirilen 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi Ayaz Güloğlu için Munzur Baba Cemevi'nde tören düzenlendi. Alevi Dedesi Zeynel Batar ve Elazığ Cemevi Dedesi Önder Deniz'in dua okuyup helallik almasının ardından Güloğlu kardeşlerin cenazesi, Çakmaklı köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze merasimi sırasında çocukların tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Törene, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutan Yardımcıları Albay Ümit Ilbayı ve Nayim Tavlı, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Bahadır Topçugil, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Doktor Yarbay Fatih Dedemen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Kürşat Şenol, İlçe Emniyet Amiri Ergün Eroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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