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Dünya PKK'nın okulunda tünel bulundu
Dünya

PKK'nın okulunda tünel bulundu

ŞAnlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı bir okulun altında tünel bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:23:00 -
PKK'nın okulunda tünel bulundu

TSK'nın Suriye Milli Ordusu ile birlikte 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri, bölgede terörist sızmalarını engellemeye yönelik çalışmaların yanı sıra teröristlerce kazılan tünelleri imha etmeyi de sürdürüyor.

303 tünel tahrip edildi

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından son bir yıl içerisinde Tel Abyad'da uzunluğu 150 ile 600 metre arasında değişen 19 hendek, 60 mevzi, 10 sığınak, kilometrelerce uzunluğunda 21 tünel, Resulayn'da ise 27 kilometre uzunluğunda 303 tünelin tahrip edilerek kullanılmaz hale getirildiği belirtildi.

Bodrum katta bulundu

Son olarak ise Resulayn'da daha önce terör örgütünce karargâha dönüştürülen bir okulun bodrum katında tünel bulundu. Bulunan tünel güvenlik güçlerince imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

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