PKK’nın medyasına bir ödül skandalı daha

Batı zihniyetine hizmet etmeyi ve eli kanlı katilleri kahraman olarak göstermeyi ‘Gazetecilik’ sanan faşist zihniyet, her konuda toplumun gözünün içine baka baka ikiyüzlü davranmaya devam ediyor. Her fırsatta tarafsızlık ve bağımsızlık naraları atanlar, söz konusu dostları HDP ve terör örgütü PKK olunca tarafsızlık ve bağımsızlık sözlerini anında unutuyorlar.

Geçen haftalarda Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği tarafından terör örgütü PKK’nın yayın organı Jin TV’ye ödül verilmesi skandalının bir benzerine şimdi de Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) imza attı. Dernek, tören düzenleyerek PKK’nın yayın organlarından Mezopotamya Ajans ve Jin News’e ödül verdi. Üstelik ödül töreninde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teröristlere kucak açan HDP’nin Sözcüsü Ebru Günay ve terörist örgüt destekçisi Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da katıldı.

Bu ödül terör örgütüne

Skandal ödül törenine tepki gösteren Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Ödül töreninde milli ve yerli olmayan kuruluşlara ödül vermeleri çok büyük bir gaflet ve ihanettir. Millete düşman kişi ve kurumlara ödül verilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu yandaşlık ötesi bir şey. Orada gerçekten görevini yapan gazetecilerden ödül alan oldu mu? Tabi ki hayır. Bunlar hiçbir topluluktan, kamuoyu baskısından da çekinmeden aldıkları talimatla terörle ilişkili yapılara ödül veriyorlar. Gerçeği göremeyenler utansın. İktidara yakın kişilere ödül verildi diye yaygara koparanlar kalkmış terör örgütlerine ödül veriyor. Sözde tarafsız olduklarını söyleyen bu kuruluşlar ne tarafsız ne de bağımsız. Asıl yandaş bunlardır. Bir de tiyatro yaparak tarafsız rolü oynamıyorlar mı? İşte bu çok rahatsız ediyor” açıklamasında bulundu.

Aslında bu millete karşılar

Ödül törenini ‘kendi kendilerine ödül veriyorlar’ sözleriyle yorumlayan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş ise şunları söyledi:



“Bu yapı kendi çalıp kendi oynuyor. Yerli ve milli olmadıklarını, üst akıl tarafından güdüldüklerini ve kendilerini güdenlerin verdikleri emirleri yerine getirdiklerini görüyoruz. Türkiye’de gazetecilik konusunda ödül veriliyor. Ödül alanların kim olduğu dahi bilinmiyor. Asıl mesele bu millete ve milletin değerlerine tamamen karşı ve yabancı olduklarını göstermeleridir.”