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PKK’nın mali kaynağına büyük katkı sağlayan sigara kaçakçılığına 8 ilde operasyon

İstanbul polisi, terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:24
PKK’nın mali kaynağına büyük katkı sağlayan sigara kaçakçılığına 8 ilde operasyon

İstanbul polisi, terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Örgüt lideri Ahmet D. ile şebekenin sözde yönetici kademesinde yer alan 11 kaçakçının da aralarında olduğu 60 şüpheli yakalanırken, 160 bin kaçak sigara, bin 500 paket elektronik sigara kartuşu, 30 kilo nargile tütünü ile 1’i tır olmak üzere toplam 15 araca el konuldu.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında gösterilen tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekletirdi.



Operasyonda şebeke lideri ve 11 yardımcısı da yakalandı


Ekipler, örgütün mali yapısına büyük katkı sağladığı öne sürülen sigara kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda, şebeke lideri Ahmet D. ile şebekenin sözde yönetici kademesinde bulunan Ş.D., M.D., H.D., M.S., C.A., B.T., M.H., I.K., A.Y., S.P.. ve Y.L.’nin çalışma yöntemlerini 6 ay boyunca adım adım izleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Şebeke lideri ve adamlarının çalışma yöntemlerini deşifre eden polis, ilk olarak anlaştıkları kargo acente sahipleri ile çalışanları aracılığıyla doğu ve güneydoğu illerinden batı illerine sevk edilen kaçak sigaraları zulalı araçlarla peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizleyip yasal kargo görünümü verdiklerini ortaya çıkardı.



Binlerce kaçak sigaraya el konuldu


Kargo barkod bilgilerindeki isimleri rastgele yazarak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen söz konusu suç örgütüne yönelik 5 Temmuz Cuma günü İstanbul başta olmak üzere Rize, Ağrı, Kocaeli, Tekirdağ, Iğdır, Edirne, Sakarya ve Şanlıurfa’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda aralarında örgüt lideri Ahmet D. ile şebekenin sözde yönetici kademesinde bulunan Ş.D., M.D., H.D., M.S., C.A., B.T., M.H., I.K., A.Y., S.P.. ve Y.L. isimli şahıslarında bulunduğu 2’si Suriye uyruklu toplam 60 kaçakçı yakalandı. Gözaltına alınan kaçak sigara baronlarının sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildikleri bildirildi.



Operasyon kapsamında 1 tır ve 14 taşıta el konuldu


Baskın yapılan adreslerde 160 bin kaçak sigara, bin 500 paket elektronik sigara kartuşu, 30 kilo nargile tütünü, 129 adet elektronik sigara likiti, 8 tane elektronik sigara, kaçakçılıktan elde edildiği tahmin edilen bin 500 TL para, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlar sırasında 1’i tır olmak üzere 15 araca da el konulduğu öğrenildi.


Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 14’ünün savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan geri kalan şüphelilerin geçtiğimiz Salı günü adliyeye sevk edildiği kaydedildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 26 kaçakçı hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, aralarında şebeke lideri Ahmet D. ile birlikte 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:24
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