PKK’nın kavgası Kürtlerle

Güneydoğu kentlerinde işsizliğin artması, istihdamın dibe vurması, köy ve kasabaların boşalıp göç vermesi için çabalayan Batı’nın fino köpeği PKK, Kürt kökenli vatandaşların emek verdiği iş alanlarına kanlı saldırılar düzenleyerek onlarca masumun kanını akıtıyor. Hakkari, Ağrı, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Van gibi şehirlerdeki şantiyeleri hedef alan taşeron örgüt PKK’nın son 10 yılda büyük iş sahalarına düzenlediği 35 kanlı saldırıda 148 Kürt işçiyi kaçırdığı veya katlettiği belirlendi.

Hizmet için ter akıtanın kanını akıttılar

Kürtlerin baş belası olan katil sürüsü PKK; Güneydoğu insanının refah seviyesinin artırılması için çaba gösteren işçileri kimi zaman maden sahasını basarak katlediyor, kimi zaman havalimanı, baraj ve yol gibi hizmetlerin kullanıma girmesi için ter akıtan emekçilerin evlerini basarak kanlarını akıtıyor. Yıllar boyunca HDP’li belediyelerin hizmet götürmediği bölgelere devlet imkanlarıyla ulaştırılmak istenen projeler, PKK’lı teröristlerce baltalanıyor. Evine ekmek götürmek için çalışan ve hemen hepsi Kürt kökenli olan vatandaşları canice boğazlayan PKK’lı teröristler, işçileri hamile eşlerinin önünde öldürmekten dahi kaçınmıyor.

Oluk oluk işçi kanı akıttılar

İşte Haçlı Batı’nın fino köpeği PKK’nın son 10 yılda iş alanları ve işçilere yönelik kanlı saldırıları:

-31 Mayıs 2007 – Bingöl: PKK’lı hainler 4 orman işçisini katletti, 4 işçiyi yaraladı.

- 9 Şubat 2008 – Hatay: Maden sahasını basan teröristler 2 maden işçisini kaçırdı, 1 işçiyi öldürdü.

-6 Temmuz 2009 – Şırnak: İşçilerin bulunduğu servis aracının önünü kesen caniler sürüsü, 4 Kürt işçinin ölümüne sebeb oldu. Eşlerinin eve ekmek getirmesini bekleyen 4 kadın daha daha acı haberle sarsıldı.

-9 Eylül 2011 – Siirt: Baraj şantiyesinin iş makinelerini ateşe veren PKK’lı hainler 4 işçiyi kaçırdı.

-30 Mayıs 2012 – Ağrı: PKK’lılar 8 işçiyi kaçırdı, 3 otomobili yaktı.

-1 Haziran 2012 – Tunceli: Yol yapımı için gecesini gündüzüne katan işçilerin yer aldığı servis aracını alev alev yakan PKK’lı teröristler 4 işçiyi dağa kaçırdı.

Havalimanı şantiyesine de saldırdılar

-13 Ağustos 2012 – Hakkari: Güneydoğu’yu kalkındıracak havalimanı projesine de musallat olan PKK belası, havaalanı inşaatında 12 iş makinesini yaktı, 11 Kürt işçiyi kaçırarak katletti.

-19 Eylül 2012 – Ağrı: Teröristler Doğubayazıt’ta 1 işçiyi katletti, 10 işçiyi kaçırdı, 7 iş makinesini kullanılamaz hale getirdi.

-9 Temmuz 2013 – Bitlis: Hainlerin saldırıları bitmek bilmedi. Tatvan’da taşocağında çalışan işçileri hedef alan teröristler 3 emekçiyi kaçırdı.

-20 Temmuz 2013 – Bingöl: PKK’lı teröristler Bingöl’de 3 işçiyi kaçırdı, işçi aracını cayır cayır yaktı.

-20 Temmuz 2013 – Elazığ: Demiryolu aracını hedef alan hainler 3 işçiyi alıkoydu.

-15 Nisan 2014 – Şırnak: Yine yol işçilerine saldıran PKK’lılar, 3 işçiyi darp ederek kaçırdı.

-14 Mayıs 2014 – Diyarbakır: Silvan’daki baraj inşaatını basan teröristler 2 baraj işçisini kaçırdı.

-15 Mayıs 2014 – Şırnak: Kürtlerin baş belası PKK, evine ekmek götürmek için çalışan 9 yol işçisini kaçırarak canlarına kıydı.

-31 Mayıs 2014 – Şırnak: Beytüşşebap’ta 3 işçi kaçırıldı, 3 iş makinesi ateşe verildi. Olayın arkasından yine PKK çıktı.

- 5 Eylül 2014 – Bingöl: Maden ocağı servisi şoförü PKK’lılarca kaçırıldı ve katledildi. Bingöllü şoförün aile ocağına ateş düştü.

İşçiyi hamile eşinin önünde katlettiler

-8 Şubat 2015 – Mardin: PKK’lı teröristler Ilısu Barajı’nın yapımında çalışan işçinin evini bastı, tek ‘suçu’ helal yoldan para kazanmak için çalışmak olan Kürt işçiyi yuvasında katletti.

-30 Mayıs 2015 – Tunceli: Hainler 4 orman işçisini dağa kaldırdı.

-23 Haziran 2015 – Adana: Teröristler bir işçiyi hamile karısı ve çocuklarının önünde işkence ederek katletti.

-25 Temmuz 2015 – Şırnak: Silopi’de termik santral inşaatını basan ve 30 işçiyi kaçıran PKK’lı caniler 10 iş makinesini yaktı.

- 21 Mayıs 2016 – Tunceli: Ovacık ilçesinde şantiye baskını gerçekleştiren PKK’lılar, 3 işçiyi kaçırdı.

-27 Haziran 2016 – Tunceli: PKK’lı teröristler 2 işçiyi kaçırdı.

-26 Ağustos 2016 – Hakkari: Yüksekova Dağlıca bölgesinde yol yapım şantiyesini basarak 2 işçiyi katletti.

-8 Aralık 2016 – Şırnak: PKK’lılar 15 işçiyi kaçırdı.

-1 Temmuz 2017 – Şırnak: Karayolunda çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye saldırı düzenleyen PKK’lı teröristler, bir işçiyi katletti.

-3 Temmuz 2017 – Şırnak: Uludere’de yol yapım çalışmasında işçilere yönelik saldırıda 2 işçi katledildi.

-3 Temmuz 2017 – Hakkari: Şemdinli’de sondaj çalışması yapan işçilere dönük roketatarla düzenlenen kanlı saldırıda 2 işçi yaralandı. 2 işçi de ömür boyu çalışamayacak...

-8 Temmuz 2017 – Hakkari: Yüksekova’da iş makinelerini taşıyan 2 TIR ve beraberindeki 2 sivil araca saldıran hainler 4 işçiyi katlederek ocaklarına ateş düşürdü.

-14 Temmuz 2017 – Hakkari: Teröristler karakola malzeme taşıyan kamyonete bombalı saldırı düzenlendi, 2 işçi katledildi.

Emeçilere roketle saldırı

-25 Ağustos 2017 – Hakkari: Çukurca’da yol yapımında çalışan işçilerin olduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenleyen hainler 1 işçinin yaralanmasına neden oldu.

-28 Ağustos 2017 – Şırnak: Uludere’de yol inşaatında çalışan Kürt işçiler PKK saldırısına maruz kaldı, 3 işçi hayatını kaybetti.

-29 Ağustos 2017 – Batman: PKK’lı teröristler 2 işçiyi katletti.

- 6 Eylül 2017 – Hakkari: Yüksekova’da işçilere ait araca saldıran hainler 2 kişili katletti.

-9 Eylül 2017 – Van: VEDAŞ’a ait aracı almaya giden çekiciye PKK’lı teröristler tarafından mayınlı tuzak kuruldu. Patlamada 3 işçi, ömür boyu sakat kalacak şekilde yaralandı.

-9 Ekim 2018 – Hakkari: Çukurca’da düzenlenen terör saldırısında 1 iş makinesi operatörü can verdi.