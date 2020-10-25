PKK'nın Karabağ planı deşifre oldu
Terör örgütü PKK ve Ermenistan, iş birliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımaya devam ederken, Suriye ve Irak'ta sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı teröristin işgal altındaki Suşa bölgesine hareket ettiği bildirildi.
İşgalci Ermenistan, Karabağ'da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarının verdiği bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği ortaya çıktı..
Teröristler Azerbaycan üniforması giydi
Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken istihbarat kaynakları, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları söylendi.
Ermeni asker her şeyi anlattı
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını söylemişti.