PKK'nın inine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Teröristlere 'Pençe' darbesi
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.