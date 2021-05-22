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Gündem PKK'nın inine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Gündem

PKK'nın inine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 19:03:00 -
PKK'nın inine girildi! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Teröristlere 'Pençe' darbesi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

 

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