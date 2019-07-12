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PKK'nın elebaşları tek tek avlanıyor

Terör örgütüne yönelik son bir yılda düzenlenen operasyonlarda PKK’nın tepe yöneticilerine büyük darbe vuruldu. 4 yılda 224’ü üst düzey, 15 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:54
PKK'nın elebaşları tek tek avlanıyor

Güvenlik güçlerinin son yıllarda düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirildi. Terör örgütünün üst düzey isimleri operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Kırsalda ise imha edilen depolarla lojistik ağı çöken PKK'ya katılımlar azalınca büyük çöküş başladı. Son 4 yılda 8 bini yurtdışında olmak üzere 15 binin üzerine terörist etkisiz hale getirildi.

İşte o operasyonlar:

11 Ağustos 2018: Tunceli Pülümür'de PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi ve sözde kuzey saha sorumlusu olan İbrahim Çoban etkisiz hale getirildi. Çoban kırmızı listede yer alıyordu. Aynı operasyonda Erzurum saha sorumlusu Mahmut Laçin de öldürüldü.

15 Ağustos 2018: Sincar'da PKK/KCK Yürütme Konseyi üyesi ve sözde Sincar Eyalet Sorumlusu İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

21 Mart 2019: PKK'nın tepe kadrosunda bulunan Cemil Bayık'ın en yakın adamı Rıza Altun ve beraberindekiler, adım adım izlenip Kandil'deki bir toplantıda hava harekatıyla vuruldu. Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey teröristler de etkisiz hale getirildi.

9 Nisan 2019: "Pençe Operasyonu" kapsamında kırmızı listedeki elebaşlarından Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.

9 Mayıs 2019: Sözde Tunceli Doğu Cephe sorumlusu Celal Kaya Tunceli'de etkisiz hale getirildi.

18 Haziran 2019: Bitlis'te düzenlenen operasyonda kırmızı kategoride yer alan orta saha sorumlusu Şerif Yakut öldürüldü.

27 Haziran 2019: MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla KCK'nın Başkanlık Divanı ve Yürütme Konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, Kandil'de lazer güdümlü füzelerle öldürüldü.

7 Temmuz 2019: PKK'nın Sözde Gabar Maliye ve Lojistik sorumlusu Mehmet Şirin Arslan Gabar dağındaki operasyonda öldürüldü.

Listeye her gün bir çizik

Akşam'ın haberine göre; İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde bulunan teröristler bir bir siliniyor. Son 4 yılda 4 milyon lira ödülle aranan kırmızı listeden 15 terörist, 1.5 milyon lira ödülle aranan Mavi listeden 11 terörist, 1 milyon lira ödüle aranan Yeşil listeden 25 terörist, 600 bin lira ödülle Turuncu listeden 25 terörist ve 300 bin lira ödülle aranan Gri listeden 152 terörist öldürüldü.

8 şehidin katili böyle paketlendi

Batman'da 28 Mayıs'ta jandarma tarafından Hasankeyf'teki bir mağarada yakalanan İranlı Hemin kod adlı H.O., Iraklı Kemal kod adlı K.Y., Şiyar kod adlı İ.A., Mahir kod adlı U.T.'nin yakalanma anları ortaya çıktı. H.O. ile U.T.'nin 2018'de Dargeçit'te düzenlenen ve 8 jandarmanın şehit düştüğü saldırının faili oldukları tespit edilmişti

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:54
  1. Batman
  2. Tunceli
  3. Erzurum
  4. Bitlis
  5. PKK

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