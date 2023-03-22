PKK'nın destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'son dakika' açıklaması
Terör sevici Selahattin Demirtaş'ın “HDP, Başkan Apo'nun projesidir, bunu unutmadan çalışmaları yürütmeliyiz.” ifadeleriyle tanımladığı HDP'nin seçimlerde destek vereceği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'son dakika' açıklaması geldi.
yeniakit.com.tr
Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçime gidiyor.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP; İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek.
Skandal Türkiye kamuoyunda tepkiyle karşılanırken kafasını kuma gömen Kılıçdaroğlu, TBMM’deki makamında TBMM Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Enez Özkoç, Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile bir araya gelerek hazırlanan başvuru belgelerini imzaladı.
Ardından Kılıçdaroğlu’nun başvuru belgeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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“HDP, Başkan Apo'nun projesidir"
"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi rezil ifadeler kullanan terör sevici Selahattin Demirtaş, HDP'yi şöyle tanımlamıştı:
“HDP, Başkan Apo'nun projesidir, bunu unutmadan çalışmaları yürütmeliyiz.”