0553 313 94 23

PKK’nın cirit attığı Almanya’dan Demirtaş’a skandal ödül

Dünyada 140 ülkeden sosyal demokrat, ilerici siyasi parti ve kuruluşun içinde yer aldığı, 6 yıl önce Almanya'da kurulan İlerici İttifak (Progressive Alliance), “2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü”nü bu yıl Terör sevicisi HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a verecek.

01 Ekim 2019 Salı 15:39
PKK’nın cirit attığı Almanya’dan Demirtaş’a skandal ödül

6 yıl önce Almanya'da kurulan İlerici İttifak (Progressive Alliance), “2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü”nü bu yıl PKK uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verecek.

HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy, bianet'e yaptığı açıklamada İlerici İttifak'ın 15 Kasım'da Stockholm'de yapacağı toplantıda Demirtaş'a ödül vereceğini söyledi. Demirtaş'ın 18 Eylül'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'de görülen duruşmasına da değinen Özsoy'un skandal açıklaması şu şekilde,

"Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Selahattin Demirtaş'ın duruşmasında üçüncü taraf olarak dahil olmuş ve Selahattin Başkanın lehine güçlü bir savunma yapmıştı. Farklı yerlerden birçok destek söz konusu. Fakat AK Parti-MHP ittifakı dışarıdan gelen bütün eleştirilere ve yerine getirilmesi gereken tüm uygulamalara kendini kapatmış durumda. Bu da sadece mevcut iktidarın değil, dışarıda Türkiye'nin de imajını çok fazla zedeliyor."

İlerici İttifak nedir?

İlerici İttifak, 22 Mayıs 2013'te Almanya'nın Leipzig kentinde kuruldu. İlerici İttifak'ın dünya çapında 140 üyesi bulunuyor. Türkiye'den ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve HDP üyeler arasında yer alıyor. İlerici İttifak'ın başlıca ilkeleri demokrasi, cinsiyet eşitliği, adalet, dayanışma, insan haklarının geliştirilmesi, barış, iklim değişikliği ile mücadele ve küreselleşmenin sosyal yönünün güçlendirilmesi. İlerici İttifak ağına dahil olan siyasi partiler, partilerin yapısı ve organizasyonu, seçimlerin yönetilmesi, seçim kampanyaları ve küresel politikaların geliştirilmesinde bilgi paylaşımında bulunuyor.

Aynı davadan iki kez tutuklama

20 Eylül günü 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis kararı verilmesinin ardından Demirtaş'ın tahlliyesi beklenirken, aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Demirtaş ve HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yargılandıkları davada ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevklerini istedi. Çıkarıldıkları Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 15:39
  1. Ankara
  2. İlerici İttifak
  3. Almanya
  4. PKK
  5. HDP
  6. Selahattin Demirtaş
  7. HDP Dış İlişkiler Sorumlusu Hişyar Özsoy
  8. Stockholm
  9. bianet
  10. AK Parti
  11. MHP
  12. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire
  13. İlerici İttifak (Progressive Alliance)
  14. 2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü
  15. Figen Yüksekdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasında dikkat çeken detay!
    1. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış..
    2. İYİ Partili Lütfü Türkkan: HDP ile..
    3. PKK’nın cirit attığı Almanya’dan..
    4. Son dakika EYT haberi var mı? EYT..
    5. Kardeş ülkeyi sel vurdu! Ölü ve..
    6. Kastamonu usulü etli ekmek tarifi |..
    7. 'Savaş da olacak, çatışmalar da'..
    8. Dikkat! Tüm Türkiye'yi..
    9. TBMM'de CHP rezaleti
    10. Gençlerbirliği antrenmanlara başladı!..
    11. EYT çıkıyor mu? AK Parti’den EYT..
    12. Başkan Erdoğan'dan TBMM'de kritik çağrı!
    13. PKK’nın kanalına çıkan CHP'li Gürsel..
    14. EYT son dakika EYT’lilerden Google..
    15. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki buçuk..
    16. AİHM Boşnak nine Orlovic'i haklı buldu
    17. Oy kullanma yaşını 16'ya iniyor!..
    18. AK Partili isim istifasını duyurdu!
    19. AK Parti'den Faruk Çelik'e cevap!
    20. MHP'li isim 'Af' için tarih verdi!
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Melih Gökçek'in metrobüs paylaşımı olay oldu: İçimden oh olsun demek geliyor ama...
    Seri katil Prens
    Seri katil Prens
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    NASA'dan Türkiye paylaşımı
    NASA'dan Türkiye paylaşımı