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Yerel PKK'nın cephanesi ele geçirildi
Yerel

PKK'nın cephanesi ele geçirildi

Bitlis ve Mutki kırsalında, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:34:00 -
PKK'nın cephanesi ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bitlis'e bağlı Aşağıbalcılar Köyü ve Mutki'ye bağlı Kapaklı Köyü kırsalıda "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11" ve "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-205" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda yapılan arama-tarama faaliyetinde, 1 sığınak, 1 Dragunov Keskin Nişancı Piyade Tüfeği, 3 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 615 adet 7,62 mm Bixi fişeği, 1.164 adet 7,62 mm Kaleşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 75 adet 5.56 mm fişek, 31 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 el bombası, 2 adet roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 300 gram plastik patlayıcı madde, 6 Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 1 Dragunov keskin nişancı piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 9 mm tabanca şarjörü, 400 metre su hortumu, 1 adet havadan karaya lazer güdümlü mühimmat parçası, 7 dolu büyük tüp, 50 kg gıda malzemesi, 6 Kütüklük, 4 askı kayışı, 21 elektrikli fünye, 2 metre saniyelik fitil, 2 adet mandal ile tuzaklanmış anahtar sistemi, 5 elektronik devre, 2 kol saatine bağlanmış elektronik düzenek, 2 tuzaklanmış el telsizi, 2,5 litre mazot, 0,5 litre tiner, 1 adet tabanca harbisi, 1 elektronik cihaz, 1 araç telsizi, 1 akımölçer, 1 adaptör kablosu, 100 metre 0,75 mm elektrik kablosu, 23 adet 3 voltluk pil, 2 adet 9 voltluk pil, 1 rüzgâr ölçer, 1 havya, 1 demir yan keski, 1 takım alyan anahtar, 1 sırt çantası, 2 palaska ve 1 küçük el çantası ele geçirildi.

Sabah'ın haberine göre, ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi.

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