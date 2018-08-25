PKK'nın çağrı yaptığı eyleme izin yok!

PKK ve destekçileri İstanbul Beyoğlu'nda toplanma çağrısı yaptı. Cumartesi Anneleri adı verilen grubun 700'üncü haftası adı altında yapılmak istenilen toplantıya polis müsaade etmedi. CHP ve HDP'li vekillerin de destek verdiği eylemde olaylar çıktı. Polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi önüne 700'üncü kez toplanmak için saat 11.00'den itibaren gelen gruba polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı. Basın açıklamasına destek için gelenler arasında bazı CHP ve HDP milletvekilleri yer aldı. İstiklal Caddesi'nde zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Polisin bekleyişi ise sürüyor.

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamlığı, gösteri hakkında kaymakamlığa yasal bir bildirimde bulunulmadığından ötürü toplanmaya müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Kaymakamlık'ın açıklaması şöyle:

"PKK terör örgütüne müzahir sosyal medya hesapları üzerinden İlçemiz Galatasaray Meydanında 25.08.2018 Cumartesi günü Saat 12.00'de yapılmak için çağrıda bulunulan toplantı ve oturma eylemine bahse konu yer; 2911 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen toplantı ve yürüyüş güzergahlarından olmadığı ve Kaymakamlığımıza yasal yollarla herhangi bir bildirimde bulunulmadığından dolayı, 2911 Sayılı Kanunun 10 ve 17 ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç. maddeleri çerçevesinde Kaymakamlığımızca müsaade edilmeyecektir."

Yasaklama kararını Cumartesi Anneleri de Twitter hesaplarından paylaştı ancak karara rağmen oturma eylemini yapacaklarını bildirdi.

Meydana yürümek isteyen kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermi kullanarak müdahale etti.

Cumartesi Anneleri 90'lı yıllarda gözaltına alınıp geri dönmeyen çocuklarının, yakınlarının akıbetlerini sormak için 1995'ten bu yana her hafta buluşuyor.