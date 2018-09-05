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PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin Tanrıkulu, Türk yargısını karalıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Kobani’de öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşları dökmüştü.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin Tanrıkulu, Türk yargısını karalıyor

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Kobani’de öldürülen teröristlerin cenazesine katılarak gözyaşı döken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şimdi de “Türkiye mahkemelerinden adalet çıkmıyor” diyerek Türkiye Cumhuriyetini karalamaya çalışıyor.

AMACI ADALET SİSTEMİ DEĞİL

Teröristlerin yanında bulunup adalet istemenin asıl amacının adalet olmadığını vurgulayan Avukat Cihat Gökdemir, “Türkiye’deki adalet sistemindeki problemler bir günlük problemler değil. Mevcut muhalif milletvekilleri adalet sistemine eleştiri yöneltebilirlerken, kendi dönemlerine ve cumhuriyetten bu yana kronikleşmiş sorunları da göz önünde bulundurarak eleştiri yöneltmeleri lazım. Ama bir taraftan teröristlerle, kanun kaçaklarıyla kucak kucağa olup öbür taraftan ‘Türkiye mahkemelerinden adalet çıkmıyor’ demek de zihniyetin iyi olmadığını, amacın aslında adalet olmadığını gösteriyor.  Bu yüzden de adalet anlamında bazı şikayetler olabilir ama bu şikayetleri dile getirenlerin teröristlerle, onunla bununla kucak kucağa olanlar değil, gerçekten sistemden mağdur olanlar olmalıdır” şeklinde konuştu.

ONLARIN ADALETİ PKK’YA ADALETTİR

Avukat Hasan İlter de, “Biz onların adaletten ne anladıklarını biliyoruz. Onların adaleti, PKK’ya adalet, teröristlere adalet, Türkiye düşmanlarına adalettir. Ama Türk mahkemelerinden böyle bir adalet çıkmaz. Adaletten kasıtları kendilerine avantaj oluşturmaksa öyle bir adalet dünyanın hiçbir yerinde yok. Türk yargısı sonuna kadar adaletlidir. Hakkaniyetle kararlarını verir. Kimseye de ne müsamaha gösterir ne de iltimas geçer” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:26
  1. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
  2. terörist cenazesi

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