PKK'lılardan hain plan! Halka bakın nasıl saldıracaklardı
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının eylemlerde kullanmak için yangın tüpü içine bomba düzeneği kurduğu belirlendi.
Türk kolluk kuvvetlerinin, terör örgütlerine yönelik etkili mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya mensup teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün hain planları deşifre edildi. Ayrıca iki kişi de tutuklandı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK’nın düzenleyeceği eylem ve faaliyetlerin engellenmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bir adrese baskın düzenledi.
Operasyon sırasında, teröristlerin eylemlerde kullanmak için hazırladığı, yangın tüpü içinde 1 kilo 635 gram PETN patlayıcı ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre ekipler, ele geçirilen patlayıcılara ek koydu. Aynı zamanda operasyon sırasında F.K. ve K.A. gözaltına alındı.
Emniyette sorgu işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi, ardından tutuklandı.