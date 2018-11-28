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PKK'lılara ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın ele geçirilen sığınaklarında, çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:47
PKK'lılara ait sığınaklar imha edildi

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, teröristlerin kullandığı sığınaklar ile kara yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda 286 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde 25 Kasım Pazar günü saat 22.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-105 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu -01 Operasyonu"nun saat 02.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan avcı boy çukuru ve 3 dolu kış sığınağının tespit edilmesinin ardından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Dicle-Yokuşlu kara yolu kenarına tuzaklanan 20 kilogramlık teneke içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan el yapımı patlayıcının ise uzman ekiplerce imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler verildi:

"3 piyade tüfeği şarjörü, güneş paneli, 3 patlayıcı düzeneği başlatıcı cihaz, 4’lü 4 pil bloğu, 10 pil, 3 terörist kıyafeti, 2 büyük boy branda, testere, kazma, uyku tulumu, 2 battaniye, sırt çantası, 2 bel kuşağı, 3 pantolon, mont, şal, spor ayakkabı, mekap ayakkabı, tişört, 3 kilogram çikolata, cüzdan, çaydanlık, set üstü ocak, 2 kilogram çivi, 3 kilogram tütün, süpürge, kilim, büyük halı, 10 boş jelikan bidon, muhtelif ilaç ve çok sayıda örgütsel doküman."

Açıklamada, delil niteliğinde olan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği kaydedildi.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde 286 kilogram esrar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 5 yol kontrol ve arama noktasında 346 şahıs ve 102 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde 10 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama yapıldığı vurgulanarak, 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.

Operasyon bölgelerindeki köy ve mezralarda, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 38 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı ve haklarında 54 bin lira idari cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği aktarıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:47
  1. Diyarbakır
  2. PKK
  3. PKK operasyonları
  4. PKK sığınakları imha edildi
  5. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Mecliste PKK yandaşı olan alacakaranlık var,bu kar bu devlet para eriyor agirimagidiyirSuriyedekiAketimuze işgalci diyecek kadar şerefsizlecmis bu kar sabirlati çok zorluyor,bucak kamiige dayanmak üzere artık
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