PKK’lılar pusu kurmuş! Acılı babanın ihbarı felaketi önledi

Terör örgütü PKK tarafından çocuğu kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemleri halen devam ediyor. Evlatlarına kavuşmak isteyen acılı aileler, çocuklarının terör örgütünden ayrılıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor.

Evladı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Süleyman Aydın da, teröristlerin siyasi ayağı olan HDP binasının önünde onurlu eylemini sürdürüyor.

Oğlunun PKK’dan kaçarak Türkiye’ye dönmesini isteyen Süleyman Aydın, teröristlerin hedefi haline geldi. Evlat nöbetindeki acılı baba, terör örgütü PKK mensuplarının evine gelip, pencerenin altında kendisine pusu kurulduğunu söyledi.

Süleyman Aydın’ın ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Aydın’ın evinin çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, ilk belirlemelere göre pompalı tüfek fişeği buldu. Ayrıca 1 adet eldiven ve gömlek de ele geçirildi.

Bulunan materyallerin teröristlere ait olduğu düşünülürken, konuyla ilgili incelemeler sürüyor.