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Gündem PKK'lılar METİ timine saldırdı! Bakanlıktan flaş açıklama
Gündem

PKK'lılar METİ timine saldırdı! Bakanlıktan flaş açıklama

MSB, Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığını, verilen karşılık neticesinde de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:45:00 - 2021-06-02 10:46:14
PKK'lılar METİ timine saldırdı! Bakanlıktan flaş açıklama

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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