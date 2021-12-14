'PKK'lılar İBB'de! Artık biliyoruz ki PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok'

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugünkü 'Terörizme içeriden ve dışarıdan yardım' başlıklı yazısında, CHP'li İBB'nin terörist çalışanalrına değindi. Barlas 'Artık biliyoruz ki PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok.İstanbul Belediyesi ile İzmir Belediyesi bunlara en önemli mevkileri teslim ediyor.' dedi ve ekledi:'Gereği yapılmalı!'

İşte o yazı:

Bir türlü aklımızın ermediği sorunların başında PKK/YPG'ye Batı'dan gelen destek var.

Dün de İsveç Dışişleri Bakanı, YPG'lilerle görüştü ve bu örgüte yılda 360 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Eğer Amerika'nın ve diğer ülkelerin yaptıkları yardımı hesap ederseniz, Türkiye'yi hedef alan terörizmin bir avuç sapık için finans kaynağı olduğunu görürsünüz.

İşin kötüsü iş sadece bununla bitmiyor.

Türkiye'deki 15 Temmuz kalkışmasının ertesinde ne kadar Fetullahçı varsa Yunanistan, Almanya, Fransa ve Amerika'ya sığındılar.

Bildiğimiz kadarıyla Almanya bunların rütbelerini de kabul ediyor.

PKK'LILAR İBB'DE

Tabii bir diğer sorun da Türkiye'deki muhalefetin bu teröristlerle işbirliği yapmasıdır.

Önceki gün A Haber'deki Canan Barlas'la Gündem programında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne tür işler çevirdiği iyice açıklandı.

Artık biliyoruz ki PKK'nın militanları için işsizlik diye bir sorun yok.

İstanbul Belediyesi ile İzmir Belediyesi bunlara en önemli mevkileri teslim ediyor.

Türkiye'deki merkezi hükümetin yetkilileri bu konuda daha fazla seyirci kalmamalı.

Yani eğer sabıkalı bir PKK'lı veya herhangi bir terör örgütü üyesi bir belediyede görev alırsa İçişleri Bakanlığı mutlaka harekete geçmeli ve bu skandala izin vermemeli.

GEREĞİ YAPILMALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de sadece bir avuç PKK'lı kaldı" diyor.

Bu elbette büyük başarı.

Terörle mücadele konusundaki başarıyı kimse görmezlikten gelemez.

Ama bu teröristlerden bazılarının İstanbul ve İzmir belediyelerinde çalışması da asla kabul edilemez.

Bunun gereği mutlaka yapılmalıdır.

Kısacası, Türkiye hem içeriden hem dışarıdan kuşatılıyor.

Bereket 80 milyonu aşkın Türk, son nefeslerine kadar bunlarla boğuşmaya hazır.