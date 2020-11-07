PKK’lı vekiller, ülkücü harekete yasak istedi

Terör sevici Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen, benzer bir kararın Almanya’da da alınması için çağrıda bulunup ‘Bozkurtlar’ hareketinin çatı örgütü olduğunu öne sürdükleri Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu’nun (ADÜTDF) yasaklanmasını istediler.



PKK yanlısı Sol Parti Milletvekili SevimDağdelen, ADÜTDF’ün ‘anayasa düşmanı’ örgütlerden biri olduğunu belirterek, “Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, Yunanlara ve Yahudilere karşı tahriklerle Almanya’da kutuplaşmaya ve parçalanmaya hizmet ediyorlar” yalanını dile getirdi.