PKK’lı teröristlere şafak baskını! Hepsi enselendi Adana’da merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına sokak eyleri organize ettiği öne sürülen aralarında kadınlarında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan baskınla şüpheliler gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine karışan 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarı. Adana merkezli Niğde, Mardin ve Antalya’da Terörle Mücadele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de desteği ile önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sorgulanacaklar Baskınlarda gözaltına alınan zanlıları, polis ekiplerine karşı molotof, havai fişek , el yapımı patlayıcı (EYP) atma suçlarından arandığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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