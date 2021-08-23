PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Van-Başkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Oğulveren Mahallesi kırsalında komando ekipleri ile düzenlenen operasyonda, 3 taarruz tipi el bombası, 3 piknik tüpü, 2 tüp başlığı, malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu, 628 biksi mühimmatı,100'lük biksi mayonu ele geçirildi.