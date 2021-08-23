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PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi
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Gündem PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi
Gündem

PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 20:07:00 -
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve malzemeler ele geçirildi

Van-Başkale'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Oğulveren Mahallesi kırsalında komando ekipleri ile düzenlenen operasyonda, 3 taarruz tipi el bombası, 3 piknik tüpü, 2 tüp başlığı, malzeme çekmek için kullanılan metal makara, 75 metre elektrik kablosu, 628 biksi mühimmatı,100'lük biksi mayonu ele geçirildi.

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