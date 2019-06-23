PKK’lı teröristler sınırda enselendi! Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 4 terörist yurda girerken yakalandı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yurda girerken yakalanan teröristler, sorgu için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi 4 terörist yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinden bir grup teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı. Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubu 4 teröristi yakaladı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sorgu işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.