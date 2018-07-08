PKK'lı teröristler iş makinelerini yaktı

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine, Mergezer bölgesinde güvenlik yolu yapımında kullanılan 2 iş makinesini teröristlerin ateşe verdiğini söyledi. Olayın sabaha karşı yaşandığını aktaran Kaşıkçı, "Ekiplerimiz olayın ardından bölgeye giderek gerekli incelemelerde bulundu. Yakılan 2 makine kullanılamaz hale geldi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon devam ediyor" dedi.