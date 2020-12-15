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Yerel PKK'lı teröristler havan topuyla saldıracaktı! Polis tepelerine bindi
Yerel

PKK'lı teröristler havan topuyla saldıracaktı! Polis tepelerine bindi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte ait havan topu ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:44:00 -
PKK'lı teröristler havan topuyla saldıracaktı! Polis tepelerine bindi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet havan topu ve 40 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şahıs, Mardin/Artuklu’daki ikametinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada; 1 adet havan topu ve dürbünü, 4 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi" denildi.

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