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Gündem PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı
Gündem

PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı

FETÖ’cü Emre Uslu "Fuat" kod adlı PKK’lı terörist Ali Haydar Kaytan’ın öldürülmesini kendine yediremedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:37:00 -
PKK'lı terörist öldürüldü! Emre Uslu ciyakladı

Ülkeyi ele geçirme planları yaparak MİT ve TSK’ya sızıp ülkenin operasyonel faaliyetlerini engellemeye çalışan FETÖ’cü hainler 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir bir yakalanmıştı.

FETÖ’cü hainlerden temizlenen MİT ve TSK yaptığı ortak operasyonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak yapılan ortak operasyon çerçevesinde PKK'nın sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın ölüm haberi geldi.

FETÖ’cü Emre: "PKK'lının ölümü psikolojik harp çalışması"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan FETÖ firarisi Emre Uslu Ali Haydar Kaytan’ın ölümünü kendine yediremedi.

Uslu yaptığı paylaşımında, “Dün Gülen’i “öldürmüşlerdi” yalanları hemen ortaya çıktı, bugün de PKK’nın önde gelenlerinden Ali Haydar Kaytan’ı “öldürmüşler.” Habere baktım ne operasyonun yeri, ne zamanı belli ne de verilen içerik tutarlı. Kaytan öldü diye PKK’dan kimse kopmaz. Bildiğin PH çalışması. Kaytan ölmüş olabilir ama ‘PKK’dan kopmaları önlemek için Kaytan’ı gömen PKK’lıların infaz edildiği’ gibi saçmalıklara ancak troller inanır. Önlerine ne koysalar yiyorlar diye AKP’ye oy verenlere ve trollerine beyinsiz muamelesi yapmaktan bıkmadı AKP yöneticileri. Peki bu Psikolojik Harekat (PH) çalışmasıyla neyi amaçlıyorlar? Daha önce de gördük siyaseten ve ekonomik olarak sıkıştıkça “ama terörle mücadelede başarılıyız” argümanıyla kendilerini izah etmeye çalışıyorlar. Son saçma PH çalışmaları işte bunun için yapılıyor olmalı.Bir de Ali Haydar Kaytan’ın Alevi olması tesadüf olmamalı. Sanırım Kılıçdaroğlu’nun HELALLEŞME çıkışı, ve oradaki Sivas Maraş vurguları nedeniyle @kilicdarogluk hakkında Alevi vurgulu tezviratlar başlayacak. Orayı da PKK’ya bağlayacaklar bu haber o çalışmanın öncüsü” ifadelerini kullandı.

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