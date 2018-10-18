0553 313 94 23

PKK'lı terörist itiraf etti! İğrençlikte son nokta

Bölücü terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, örgüt içindeki tüm sapıklıkları bir bir anlattı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:58
PKK'lı terörist itiraf etti! İğrençlikte son nokta

Terör Örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan G.C. isimli terörist, örgüte Avrupa’dan katılan 'Fırat' kod adlı bir teröristin Hakurk bölgesinde, çocuk yaştaki bir terörist ile yaşadığı iğrenç ilişkiye kendi gözleriyle şahit olduğunu ifade etti.

Örgüt içinde çocukların her türlü cinsel istismara maruz kaldığını anlatan terörist, çocukların zayıflığından istifade edildiğini, uyuşturucuya alıştırıldığını, tecavüz ve tacizlerden sonra infazla korkutularak kaçmalarının engellenmeye çalışıldığını, buna rağmen fırsatını bulanların ölümü göze alarak kaçtıklarını, bu yolda infaz edilenler olduğunu bildiğini de söyledi.

"Kendi gözlerimle gördüm"

G.C., Hakurk bölgesinde B.A. adlı bir teröristin çocuk yaştaki bir kıza tecavüz ettiğini gördüğünü de ekleyerek, zulmün insanlığın kaldıramayacağı bir noktaya ulaştığını anladığı için kaçtığını ve teslim olduğunu ifade etti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:58
  1. PKK
  2. Terör örgütü PKK
  3. İğrenç olay
  4. PKK'lı terörist itiraf etti
  5. örgüt içi tecavüz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haftada 5 tane ceviz yerseniz...
    1. Haftada 5 tane ceviz yerseniz...
    2. Nusret doğduğu evi paylaştı: 1 TL'miz..
    3. Danıştaydan 'Öğrenci Andı' kararı
    4. FETÖ operasyonunda avukat gözaltına..
    5. Fosfor düşüklüğü beraberinde hangi..
    6. ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan..
    7. Sinir krizi anında neler yapmak gerekir?
    8. Kekik sinüzite iyi geliyor
    9. Karnın sol tarafında ağrı varsa dikkat!
    10. Hacamatın faydaları nelerdir?
    11. Uyumadan önce lensleri çıkarmak..
    12. Diş fırçası seçerken nelere dikkat..
    13. Göze limon damlatmak zararlı mı?
    14. CHP, HDP'nin izinde: "Kürt sorunu..
    15. Hır-gür bebeğinizi derinden etkiliyor
    16. Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    18. Darbeci FETÖ sanığından mahkeme..
    19. Japonya Rusya'ya protesto notası verdi
    20. Amerika askerleri Donald Trump..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı