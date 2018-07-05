PKK'lı terörist için hesap vakti! Türkiye'ye iade edildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakınlığıyla bilinen Gülizar Taşdemir, 27 yıl boyunca örgüt içerisinde Türk askerine karşı hain planlar yaptı.

TEDAVİYE GİTMİŞTİ

Kandil'de örgütün yuvalandığı pislik içerisindeki mağaralarda hastalık kapan Gülizar Taşdemir, tedavi olmak için Norveç'e gitti.

27 YILIN HESABINI VERECEK

Burada tedavisinin yanında örgüt propagandası yapmaya da devam eden PKK'lı Taşdemir'in planları istediği gibi gitmedi.

Norveç yetkili makamları, Gülizar Taşdemir'i Türk yargısına hesap vermek üzere Türkiye'ye gönderdi.

NE DE OLSA KANDİL'İN PARTİSİ

Terörist Taşdemir'in Türkiye'ye iade edilmesinin ardından örgütün siyasi kanadı HDP, sosyal medyadan karara tepki gösterilmesi yönünde çağrılarda bulundu.