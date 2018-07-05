0553 313 94 23

PKK'lı terörist için hesap vakti! Türkiye'ye iade edildi

27 yıl boyunca Türk askerine karşı kalleşçe planlar yapan PKK'lı terörist Gülizar Taşdemir, tedavi için gittiği Norveç'ten Türkiye'ye iade edildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:20
PKK'lı terörist için hesap vakti! Türkiye'ye iade edildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'a yakınlığıyla bilinen Gülizar Taşdemir, 27 yıl boyunca örgüt içerisinde Türk askerine karşı hain planlar yaptı.

TEDAVİYE GİTMİŞTİ

Kandil'de örgütün yuvalandığı pislik içerisindeki mağaralarda hastalık kapan Gülizar Taşdemir, tedavi olmak için Norveç'e gitti.

27 YILIN HESABINI VERECEK

Burada tedavisinin yanında örgüt propagandası yapmaya da devam eden PKK'lı Taşdemir'in planları istediği gibi gitmedi.

Norveç yetkili makamları, Gülizar Taşdemir'i Türk yargısına hesap vermek üzere Türkiye'ye gönderdi.

NE DE OLSA KANDİL'İN PARTİSİ

Terörist Taşdemir'in Türkiye'ye iade edilmesinin ardından örgütün siyasi kanadı HDP, sosyal medyadan karara tepki gösterilmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:20
  1. Duran Kalkan
  2. Gülizar Taşdemir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın hesabı sorulacak...
    1. Norveç Türkiye'ye iade etti! 27 yılın..
    2. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    3. FETÖ'den örgüt üyelerine yeni talimat!
    4. Doktor cinayetinde şok gelişme!
    5. Bakanlar Kurulu 2018 Kurban Bayram..
    6. İş yerinde şeker tüketimini abartmayın
    7. Ekmek zammına ilişkin son dakika..
    8. Kurban Bayram tatili 2018 kaç gün?
    9. "Bunu yapanları bulun!"
    10. Kurban Bayramı ne zaman 2018
    11. İstanbul'da 5 ilçede operasyon! 33..
    12. Hamilelikte ateşlenmeye dikkat!
    13. FETÖ davasında kefaletle tahliye..
    14. OHAL açıklamasından sonra dolarda düşüş
    15. İran'dan üç AB ülkesine sert tepki!
    16. Büyükbaş kurban fiyatları 2018
    17. Almanya sonunda itiraf etti: YPG ile...
    18. EYT mağdurları son dakika gelişmesi..
    19. 'Seçim gecesi Erdoğan telefonda..
    20. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)..
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...