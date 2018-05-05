Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK'lı terörist Bulgaristan sınırında enselendi!

Edirne'de Bulgaristan sınırında yakalanan, 'PKK propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Hasret E. (23), mahkemece tutuklandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:50
PKK'lı terörist Bulgaristan sınırında enselendi!

Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Bulgaristan sınırında askeri yasak bölgede biri kadın, 2 kişiyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüphelilerden, üzerinde Suriye kimlik kartı olan ve Suriyeli olduğunu söyleyen kadının Mardin'in Nusaybin ilçesi doğumlu Hasret E. olduğu, 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Diğer şüpheli Çekdar Ö.'nün ise 'terör örgütü PKK propagandası' yapmak suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartı ile serbest kaldığı tespit edildi.
Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasret E. tutuklanırken, Çekdar Ö. serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:50
  1. Mardin
  2. Edirne
  3. edirne
  4. pkk
  5. Bulgaristan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya'nın ticaret merkezi: Uzunçarşı
    1. Sakarya'nın ticaret merkezi: Uzunçarşı
    2. Futbol dünyasında böyle tehdit..
    3. Myanmar'ın zulmüne karşı Bangladeş'ten..
    4. ABD o alanda tedbir için yeni..
    5. Osmanlı'nın eşsiz yapılarından Orhan..
    6. Emre Çolak'ın yeni adresi belli oldu!
    7. Bucaspor 3.Lig'e düştü!
    8. MHP'de FETÖ hassasiyeti! Tek tek..
    9. Bediüzzaman'ın talebesi..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı
    11. Avrupa'da deprem kömür madenini vurdu!..
    12. Bakan açıkladı! Türkiye dünyada en çok..
    13. Şampiyon Hatayspor TFF 1.Lig'de
    14. Çay lekesi kanepeden nasıl çıkar?
    15. Çamaşır suyu kokusu nasıl geçer?
    16. Şampiyonluk maçında ilk gol haberi..
    17. Bebekler için irmikli meyveli..
    18. Astana'nın enerjisi Irıskeldi Hac..
    19. Bebek odası alışverişine öneriler
    20. Neymar ve Ronaldo aynı takımda..!
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Karamollaoğlu'ndan beyin yakan anket
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda