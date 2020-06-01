PKK’lı Selahattin Demirtaş içeriden provokasyona devam ediyor! Gezi hakkında küstah mesaj

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı PKK’lı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünü nedeniyle provokatif bir mesaj yayınladı.

Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, bir YouTube kanalında PKK tutuklusu eşinin mesajını okudu.

Tekrar Gezi benzeri eylem olacağını ima eden bir mesaj yayınlayan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

“Gezi Direnişi, farklı toplumsal kesimlerin bir arada mücadele ederek başarabildiğinin en net göstergesidir. İşte tam da bu nedenle iktidar, Gezi ruhundan, Gezi enerjisinden çok korkuyor. Korkmakta da haklıdır. Evet, direniş belki sürmüyor gibi görünebilir ama asla bitmemiştir. İktidarın korkusu tam da bundandır. Yıl dönümünde, Gezi Direnişine katılan, yüreği Gezi’de atan herkesi selamlıyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. Gezi direnişi bitmedi, sürüyor ve sonunda bizler, mutlaka kazanacağız.”