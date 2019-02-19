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PKK’lı muhtarlar yeniden aday

PKK baskısıyla Güneydoğu illerinde halka zorla seçtirilen köy muhtarları yeniden aday gösterildi. Bölgenin kanaat önderleri, “Bu muhtarlara kimse hesap sormadı. Hepsi yeniden aday. Devletimiz tedbir almazsa bölgeyi terörden arındırmak zor” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 13:14
PKK’lı muhtarlar yeniden aday

PKK baskısıyla Güneydoğu illerinde halka zorla seçtirilen belediye başkanlarının, terör bağlantıları tespit edilerek yerlerine kayyum atama uygulaması halkın hizmetle tanışmasını sağladı. Akit’e konuşan bölge kanaat önderleri, yüzlerce köy muhtarının alenen PKK baskısıyla seçtirildiğini ve yıllar boyu terör örgütüne her türlü desteği vererek teröre yataklık yaptığını vurguladı.

Çok sayıda muhtar PKK’ya yardım yataklık ediyor

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde bölge halkının huzur ve refahı için, kayyım belediyeler zamanında elde edilen kazanımların heba olmaması için vatandaşlarımızın oylarını kullanırken duyarlı davranması, terör destekçisi partiyle arasına mesafe koyması gerektiğini düşünüyorum. Sık sık bölgeye yaptığımız ziyaretlerden halkın çok büyük bölümünün kayyım belediye başkanlarından memnun olduklarını ifade ettiklerine şahit oluyoruz. Hükümetimizin bu hamlesini doğru ve yerinde bir karar olarak görüyoruz. Ancak bölgede özellikle kırsal kesimlerde birçok köy muhtarının PKK ve HDP tarafından gösterilen kişilerden seçilmesi, HDP’nin ve PKK’nın köylerde istedikleri gibi hareket etmesine neden olmaktadır. Bu muhtarların büyük bölümünün PKK’ya yardım ve yataklık ettiğini, başta yiyecek olmak üzere lojistik konularda PKK’nın eli ayağı konumunda davrandıklarına bölgeden duyuyoruz. Yerel seçimlere yaklaştığımız bugünlerde, HDP’nin yeniden kendilerine yandaş muhtarları seçtirmek için çok büyük bir çaba ve gayret içerisinde olduklarını görüyoruz. Vatandaşlarımızın kendi köylerinin PKK’yla anılmaması için PKK yandaşı muhtar adaylarına oy vermemelerinin, hem köylerinin hem de kendilerinin hayrına olacağını düşünüyoruz” dedi.

Yardım yataklık ediyor

Bitlis merkezli Beyler Korucu Aşireti Reisi Ahmethan Erdoğan da, “15 Temmuz öncesi çözüm sürecinde terörle ilgisi olanlar, PKK’nın baskısıyla muhtar oldular. Bölgede yüzlerce terör örgütü yanlısı muhtar bulunuyor. Gerek terör yanlısı muhtarların aba altından sopa göstererek halktan zorla oy almaya çalışmaları, bir yandan da maaşa tamah ederek muhtar seçilmek isteyen çok sayıda aday, bölgeyi yeniden şiddet ve terör sarmalına doğru götürmektedir. Devletimiz bu konuda önlem almalıdır” görüşünü dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:14
  1. Bitlis
  2. PKK
  3. Akit
  4. PKK baskısı
  5. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen
  6. HDP
  7. kayyım belediye
  8. Beyler Korucu Aşireti Reisi Ahmethan Erdoğan

YORUM YAZ

  • Cihan Cihan 24 dk önce
    Ya hu bu konu bu kadar zor mu seçim kanununa bir madde eklersin terörün yanından geçenleri bile aday etmezsin...
  • ferhatferhat1 sa önce
    muhtarlık müessesi hepten kaldırılsın. Ne işe yarıyorlar bu muhtarlar. Seçilmiş belediye başkanları varken muhtarlığa gerek yok. tamamen kaynak israfı.

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