PKK'lı hainler köy basıp 7 kişiyi katletti!

Terör örgütüYPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka baskısını artırırken, gençleri de zorla silah altına almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK işgal ettiği Rakka ilinin batısındaki El-Hatuniyye köyündeki gençleri zorla silah altına almak için bölgeye geçen hafta devriyeler gönderdi.

Örgütün köydeki gençleri alıkoymaya başlamasının ardından YPG/PKK'lı teröristler ile köylüler arasında 3 gün önce gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Köylüler, örgütün köydeki binasına saldırarak 3 aracı ateşe verdi.

Olayın büyümesinin ardından köye takviye terörist göndererek baskın yapan YPG/PKK, 8 bin hanelik Arap köyünde 7 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de alıkoydu.

Köydeki kadın ve çocukları darp eden teröristler, köyde birkaç evi de yaktı.

Köy, üç gündür terör örgütü mensuplarının ablukasında tutuluyor.

DEYRİZOR'DA SİVİLLERİN DÜKKANLARINI YIKTILAR

Kaynaklar, Deyrizor ilinde işgal ettiği "Süveydan Cezire" köyünde de sivillere ait bazı iş yerlerini yıktı.

YPG/PKK'lı teröristler, iş yerlerinin yıkılmasına tepki göstermek için bir araya gelen köylüleri silah zoruyla dağıtmaya çalıştı.

Örgüt mensupları, göstericilere katılan çok sayıda sivili alıkoydu.

YPG/PKK ile köylüler arasında gerginlik devam ediyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.