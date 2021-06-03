  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech aşısıyla ilgili bomba iddia!
Beşiktaş görüşmelere başladı! Bomba patlıyor
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
Luis Vuitton'dan Filistin'e büyük saygısızlık
Gündem PKK'lı hainler için çember daraldı! Türkiye'den komşuya kritik teklif
Gündem

PKK'lı hainler için çember daraldı! Türkiye'den komşuya kritik teklif

Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan "BM temizlemezse biz temizleriz" diyerek terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen Mahmur'a operasyon sinyali vermişti. Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Irak yönetiminin terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçmesi istenecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 13:07:00 -
PKK'lı hainler için çember daraldı! Türkiye'den komşuya kritik teklif

Terör örgütü PKK'nın insan kaynağı olarak kullandığı Kuzey Irak'ta BM gözetimindeki Mahmur Kampı için çember daralıyor. Başkan Erdoğan önceki gün katıldığı bir programda "Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" ifadesini kullanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Türkiye, Kandil-Mahmur-Sincar hattına bir bütün olarak bakıyor. Teröristler Mahmur'dan Kandil ve Sincar'a kolay geçişkenlik sağlıyor.

Lojistik bir üs

Türkiye öncelikle, Irak Merkezi hükümeti ve Irak Bölgesel Hükümeti'nin devreye girmesini istiyor. Irak hükümeti kendi topraklarında oluşan asayiş sorunlarına doğrudan müdahale edebilir. Türkiye, bu anlamda her türlü desteği verebileceğini dile getirmişti.

Tüm bu diplomatik girişimlerden sonuç çıkmazsa, doğrudan kendisi müdahale etmeyi bizzat Cumhurbaşkanı deklare etmiş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay