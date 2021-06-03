PKK'lı hainler için çember daraldı! Türkiye'den komşuya kritik teklif
Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan "BM temizlemezse biz temizleriz" diyerek terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen Mahmur'a operasyon sinyali vermişti. Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Irak yönetiminin terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçmesi istenecek.
Terör örgütü PKK'nın insan kaynağı olarak kullandığı Kuzey Irak'ta BM gözetimindeki Mahmur Kampı için çember daralıyor. Başkan Erdoğan önceki gün katıldığı bir programda "Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" ifadesini kullanmıştı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Türkiye, Kandil-Mahmur-Sincar hattına bir bütün olarak bakıyor. Teröristler Mahmur'dan Kandil ve Sincar'a kolay geçişkenlik sağlıyor.
Lojistik bir üs
Türkiye öncelikle, Irak Merkezi hükümeti ve Irak Bölgesel Hükümeti'nin devreye girmesini istiyor. Irak hükümeti kendi topraklarında oluşan asayiş sorunlarına doğrudan müdahale edebilir. Türkiye, bu anlamda her türlü desteği verebileceğini dile getirmişti.
Tüm bu diplomatik girişimlerden sonuç çıkmazsa, doğrudan kendisi müdahale etmeyi bizzat Cumhurbaşkanı deklare etmiş oldu.