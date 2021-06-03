PKK'lı hainler için çember daraldı! Türkiye'den komşuya kritik teklif

Terör örgütü PKK'nın insan kaynağı olarak kullandığı Kuzey Irak'ta BM gözetimindeki Mahmur Kampı için çember daralıyor. Başkan Erdoğan önceki gün katıldığı bir programda "Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. BM temizlemezse biz temizleriz" ifadesini kullanmıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Türkiye, Kandil-Mahmur-Sincar hattına bir bütün olarak bakıyor. Teröristler Mahmur'dan Kandil ve Sincar'a kolay geçişkenlik sağlıyor.

Lojistik bir üs

Türkiye öncelikle, Irak Merkezi hükümeti ve Irak Bölgesel Hükümeti'nin devreye girmesini istiyor. Irak hükümeti kendi topraklarında oluşan asayiş sorunlarına doğrudan müdahale edebilir. Türkiye, bu anlamda her türlü desteği verebileceğini dile getirmişti.

Tüm bu diplomatik girişimlerden sonuç çıkmazsa, doğrudan kendisi müdahale etmeyi bizzat Cumhurbaşkanı deklare etmiş oldu.