PKK/KCK’ya eş zamanlı operasyon başladı
Mardin merkezli 10 ilde PKK ve işbirlikçilerine yönelik geniş kapsamlı ve eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 25 kişi yakalandı.
Yeni Akit Ankara
Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Bagok kırsalında sürdürülen 'Eren-5' operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin üzerinde ve bulundukları sığınakta ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt ile işbirliği yapan şüphelilerin isimleri mercek altına alındı.
Teröristlerden ele geçirilen belgeler ışığında yapılan çalışmalarda, işbirlikçilerin adresleri tespit edilerek düğmeye basıldı.
PKK/KCK'lı teröristlerin hazırladıkları sözde 'özeleştirilerde' yapılan incelemeler sonucu, örgüt üyeleriyle iş birliği içinde olduğu, finansman sağlayan şüphelilerin de olduğu öğrenildi.
Bu kapsamda harekete geçen güvenlik güçleri Mardin merkezli Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne, Hatay'da tespit edilen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonlarda, değişik illerde 25 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. 4 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.