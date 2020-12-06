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Yerel PKK/KCK operasyonunda çok sayıda tutuklama
Yerel

PKK/KCK operasyonunda çok sayıda tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların 7'sinin tutuklandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:43:00 -
PKK/KCK operasyonunda çok sayıda tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7’si tutuklanırken 3'ü ise serbest bırakıldı. Şahısların kaldıkları evlerde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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