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Gündem PKK/KCK operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
Gündem

PKK/KCK operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Manisa’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 00:54:00 -
PKK/KCK operasyonu! 6 şüpheli yakalandı

Manisa’da, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 7 şüpheliden 6’sı yakalandı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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