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Gündem

PKK'dan timsah gözyaşları! Çatışma dediler infaz çıktı

Annelerin eyleminden etkilenerek örgütten kaçan 3 PKK’lı terörist, peşlerine düşen örgüt infazcısı tarafından yakalanarak mağaraya kapatıldı. İşkenceyle öldürülen 3 PKK’lının ardından örgüt yayın organında yayımlanan videoda, “Yoldaşlar direniş ruhuyla çatışmada öldü” diye sahte ağıtlar yakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 08:36:00 -
PKK'dan timsah gözyaşları! Çatışma dediler infaz çıktı

PKK'nın, Diyarbakır'dan HDP aracılığıyla dağa kaçırdığı "Çekdar Amed" kod adlı Fatih Demir (24) ve Mervan Amed" kod adlı Ahmet Sunal ile Şırnak'tan örgüte katılan "Roza Botan" kod adlı Mesut Aydın (25), HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerden etkilenerek, örgütten kaçtı. Geçen 28 Mart gecesi silahsız olarak Türkiye sınırına doğru giderken, peşlerine düşen teröristler tarafından Haftanin alanında yakalanan 3 terörist, PKK'nın sözde Türkiye sorumlusu "Bawer Dersim" kod adlı Süleyman Şahin tarafından kapatıldıkları mağarada, işkence edilerek sorgulandı. Fatih Demir'e, "Ben kaçırılmadım. Kendi isteğimle geldim" şeklinde sözler söyleterek videoya aldıran Süleyman Şahin, ardından 3'ünü de korumalarına infaz ettirdi. Video kaydı ise 2 Nisan'da örgütün kendi yayın organında yayınladı.

İnfazı bir aydan fazla gizleyen örgüt, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise 3 ismin 25 Nisan'da Haftanin'de 9 askerin öldüğü çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, infaz ettiği üç ismin arkasından timsah gözyaşı dökerek ağıtlar yakan örgüt, "Emeğiyle, direnişçi ruhu ile bilinen yoldaşlarımız katıldıkları ilk günden, şehit oldukları ana kadar üstlendikleri her türlü görev ve sorumluluğu büyük bir başarı ve derin bir inançla yerine getirmeyi başardılar. Bu tarihi emeklerini zaferle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz" açıklamasıyla sahte kahramanlık hikayesi yazdı. Bu açıklama üzerine harekete geçen istihbarat birimleri ise yaptıkları teknik ve saha çalışmasında, terör örgütünün "9 askerin de öldüğü öne sürülen o tarihte hiçbir çatışma ve operasyonunun olmadığını, 3 ismin de örgüt tarafından infaz edildiğini ortaya çıkardı.

SABAH

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Yorumlar

Feridun amca

Silahlı kaçıp sizin peşinize düşenlerle çatışmaya girseniz ne güzel olurdu. Artık surda bir gedik açıldı,örgütlerinin ve destekçilerinin sonu geldi.
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Huseyin

Onlar teröristtir her şey onlara göre uygunfur. Peki uğur mumcu eşref bitlisli tuğgenersl bahtiyar ........bunlari kim katl etti ?
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