PKK'dan timsah gözyaşları! Çatışma dediler infaz çıktı

İnfazı bir aydan fazla gizleyen örgüt, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise 3 ismin 25 Nisan'da Haftanin'de 9 askerin öldüğü çatışmada yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada, infaz ettiği üç ismin arkasından timsah gözyaşı dökerek ağıtlar yakan örgüt, "Emeğiyle, direnişçi ruhu ile bilinen yoldaşlarımız katıldıkları ilk günden, şehit oldukları ana kadar üstlendikleri her türlü görev ve sorumluluğu büyük bir başarı ve derin bir inançla yerine getirmeyi başardılar. Bu tarihi emeklerini zaferle taçlandıracağımızın sözünü veriyoruz" açıklamasıyla sahte kahramanlık hikayesi yazdı. Bu açıklama üzerine harekete geçen istihbarat birimleri ise yaptıkları teknik ve saha çalışmasında, terör örgütünün "9 askerin de öldüğü öne sürülen o tarihte hiçbir çatışma ve operasyonunun olmadığını, 3 ismin de örgüt tarafından infaz edildiğini ortaya çıkardı.

SABAH