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Gündem PKK’dan Kürt Konyesi’ne bombalı ve ağır silahlı saldırı
Gündem

PKK’dan Kürt Konyesi’ne bombalı ve ağır silahlı saldırı

Terör örgütü PKK, Şengal’den çıkarılma kararının ardından kendisine karşı olan Kürt gruplara saldırmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:32:00 -
PKK’dan Kürt Konyesi’ne bombalı ve ağır silahlı saldırı

 Göksel Çağlav  Ankara 

Teröristleri bölgede istemeyen Irak Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) ve sivil toplum kuruluşlarına başlattığı saldırıların ardından terör örgütü, şimdi de Suriye’nin kuzeyinde kendisine karşı olan Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) Kobani’deki ofisine saldırdı. YPG/PKK’lı teröristler Kürtlere ve yöneticilerine gözdağı vermek için önceki gece ENKS’nin ofisini önce bombaladı ardından da ağır silahlarla taradı.

Ofiste kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken, bina kullanılamaz hale geldi, çevrede yaşayan vatandaşlar da yaralandı. Kürdistan Demokrat Partisi Suriye (PDKS) Başkanlık Konseyi Üyesi Müslüm Muhammed “Kamuoyu bunun ofislerimize yönelik ilk saldırı olmadığını biliyor. PYD’ye bağlı kimseler daha öncede farklı yerlerde ofislerimize saldırdı.

ENKS, Suriye’deki Kürtlerin haklarını savunmaya devam edecek” dedi. ENKS’den yapılan açıklamada da, ofiste ciddi hasar meydana geldiği, ofisin bulunduğu mahalledeki insanların büyük panik ve korku yaşadığı belirtilerek, “Ofislerimizi hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. PYD’yi bu konuda sorumlu görüyoruz. Bu saldırı Kürt Ulusal Birlik Partileri ile yürüttüğümüz müzakereleri sabote etme ve Kürtlere gözdağı amacıyla yapılmıştır” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
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