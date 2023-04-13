PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'na, terör örgütü PKK'dan üst üste destek mesajları gelmeye başladı.

İşte bazı PKK'lı ve HDP'li isimlerin açıklamaları;

HDP'li Sakık Öcalan için özgürlük istedi

HDP'li Sırrı Sakık yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı. Seçimleri yedili koalisyonun kazanması durumunda teröristbaşı Öcalan'a özgürlük verileceğini ifade etti.

PKK'dan resmi destek

Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin "Biz HDP'nin millet ittifakını destekleme tutumunu değerli, önemli ve anlamlı buluyoruz. Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Bu tutumu destekliyoruz." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Cumhuriyet'i yıkacağız

PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

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"AK Parti ve MHP büyük tehlike"

Son olarak, Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Helin Ümit yaptığı açıklamada AK Parti ve MHP ittifakını "bölge için bir tehlike" olarak tanımlarken "AKP-MHP'nin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Sözde yönetici Helin Ümit şu ifadeleri kullandı;

"Eğer bugün Türkiye'de, bir seçim süreci var ya, bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşebileceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer AK Parti-MHP iktidarı sonuca ulaşsaydı amaçlarına ulaşsaydı, Bugün Türkiye'de kimse ağzını açamazdı. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP'ye karşı sesini çıkaramazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Türkiye'de gerçek muhalefet yapabilmek, muhalif güç olabilmek demek, Aslında kürt halkının yanında durabilmekten geçiyor. Onu yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Türkiye toplumunun da Türkiye'deki demokratik kesimlerin de bu gerçekliği çok iyi anlaması lazım. Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir. Bölge açısından çok ciddi bir tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım.