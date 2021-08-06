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PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
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Gündem PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Gündem

PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 11:48:00 -
PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'ya ait bir kamptan kaçan teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi alınması üzerine hemen harekete geçildi.

Kimliği belirlenen teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ailesine ulaşan TSK unsurlarınca gerçekleştirilen ikna çalışmalarının ardından örgüt mensubu hudut hattında teslim oldu.

Sorgulamasının ardından terörist, ailesiyle bir araya getirildi.

 

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