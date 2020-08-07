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Aktüel

PKK'dan kaçan terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:52:31 -
PKK'dan kaçan terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir teröristin, Şırnak'ta hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütten kaçışlar da sürüyor.

Son olarak, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı bir terörist daha Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.

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