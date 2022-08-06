PKK'dan hain plan! Harekatı durdurmak için bakın ne yaptılar

PKK terör örgütü üst yönetiminin Kuzey Irak’ta devam eden Pençe Harekâtının durdurulması, KDP’nin Türkiye’ye verdiği desteğin sonlandırılması ve Türkiye ile TSK aleyhine propaganda yapılması maksadıyla uyguladığı senaryo ortaya çıktı. Üs bölgesine PKK’nın yaptığı saldırı sonrasında karşı ateş açıldığı sırada örgütün piknik yapan sivil halka ateş açtığı, bu saldırının da Türk askerine mal edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Eylem talimatını veren ismin ise PKK sözde yürütme konseyi üyesi Fehmi Atalay olduğu belirlendi.

Kuzey Irak'ta TSK'nın Pençe Harekât bölgesinde bulunan bir üs bölgesine, 20 Temmuz'da teröristlerce roket ile saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıya güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 km mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda ateş açıldı. PKK terör örgütü saldırısında piknik yapan 9 sivil yaşamını yitirdi, 33 sivil de yaralandı. PKK terör örgütü öldürdüğü Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştı.

Eylem talimatını veren isim Fehmi Atala

Eylemin talimatını terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği ortaya çıktı. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

Bu ilk değil

Yapılan hain plan Türkiye'ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, iki Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı. PKK terör örgütü Irak Devleti Zaho/Parah köyünde piknik yapan Irak vatandaşlarını katlederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.