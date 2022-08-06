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Gündem PKK'dan Cerablus'ta bombalı saldırı hazırlığı! İstihbarat engelledi
Gündem

PKK'dan Cerablus'ta bombalı saldırı hazırlığı! İstihbarat engelledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırıyı engellemek üzere Emniyet İstihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo patlamaya hazır bombanın ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 23:46:00 - 2022-08-06 23:47:03
PKK'dan Cerablus'ta bombalı saldırı hazırlığı! İstihbarat engelledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştirilmesi planlanan bombalı saldırıyı engellemek üzere Emniyet İstihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 kilo patlamaya hazır bombanın ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanı'ndaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi. 10 kilogram patlamaya hazır bomba yakalandı. EGM İstihbarat, Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.

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