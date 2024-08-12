PKK’dan beyaz bayraklı son
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Gürz-6' operasyonu kapsamında 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Gürz-6' operasyonu kapsamında 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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