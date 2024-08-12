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Gündem PKK’dan beyaz bayraklı son
Gündem

PKK’dan beyaz bayraklı son

Yeniakit Publisher
2024-08-12 19:23:00 - 2024-08-12 19:24:55

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Gürz-6' operasyonu kapsamında 1’i ölü, 2’si sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hakkari'de emniyet güçlerince gerçekleştirilen 'Gürz-6' operasyonu sonucu biri ölü, ikisi sağ olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyon teröristlerin beyaz bayrak sallayarak teslim olduğu görüntüleri paylaştı.

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