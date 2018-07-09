PKK’da kadın krizi

MUHAMMET KUTLU/ANKARA - Akit’e bölgeden gelen bilgilere göre, kadın düşkünü Duran Kalkan, Cemil Bayık gibi elebaşları, Türk Hava Kuvvetleri’nin etkili akınlarına karşı dağın İran tarafında yerin yüzlerce metre altında hazırlanan dehlizlere çekildi. Ancak terör ağaları günlerce kalacakları sığınaklara çekilirken, “Yakın koruma”, “Danışman”, “Özel Kalem Müdürü” gibi uydurma sıfatlarla çok sayıda gözdelerini de sığınaklarda yanlarında tutup alem yapmaya başladı. Bu durum da dışarıda Türk Ordusu’nun saldırıları karşısında bir delikten diğerine kaçmaya çalışan teröristleri isyan ettirdi.

HEPSİ KADIN DÜŞKÜNÜ

Örgütte kadın düşkünü sözde başkanların yaptıkları öyle ayyuka çıktı ki, Kandil'deki ana telsiz istasyonu Rojhat bile telsizlerden terör ağalarının kadın düşkünlüğünü eleştiren anonslara eskisi gibi sert uyarılarda bulunamaz oldu. Gelen bilgiler, aynı zamanda Murat Karayılan’ın telsiz kodu olan Rojhat, bu tür tepki anonsları sırasında sessiz kalmayı tercih etmeye başladı.

DAHA ÖNCE DE KIRMIZI FULARLI KIZ YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Akit, daha önce de Kırmızı Fularlı Kız yüzünden birbirine düşen Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın arasını, 2017’teki büyük hava harekatı sırasında çekildikleri sığınakta Cemil Bayık’ın yapmaya çalıştığını sayfalarına taşımıştı. Bayık’ın Karayılan’a “Sen de şu kadını Duran Başkana gönder de aranızdaki limonilik sona ersin artık” şeklindeki ifadeleri olay olmuştu. Karayılan, gelen tepkilerin artması üzerine Kırmızı Fularlı Kız olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’i Rakka’da çatışan YPG’ye göndermiş, Karacagil gittikten kısa süre sonra 2017 Mayıs’ında öldürülmüştü. Bu olay, PYD/YPG’nin PKK’nın bir kolu olduğunu da açıkça ispatlayan bir olay olarak kayıtlara geçmişti.