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Yerel PKK'da çözülme sürüyor! "Mahir" de teslim oldu
Yerel

PKK'da çözülme sürüyor! "Mahir" de teslim oldu

Jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası, "Mahir" kod adlı terörist Mardin'de teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:47:00 -
PKK'da çözülme sürüyor! "Mahir" de teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının, ikna yöntemiyle teslim olmaları sağlanıyor.

İkna çalışması sonucunda, terör örgütüne 2015 yılında İstanbul'da yaşarken katılan 'Mahir' kod adlı S.Y., silahsız ve teçhizatsız, güvenlik güçlerine teslim oldu. Hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan S.Y.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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