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Gündem

PKK'da çözülme hızlandı: Silahlarıyla teslim oldular!

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 08:32:00 -
PKK'da çözülme hızlandı: Silahlarıyla teslim oldular!

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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