PKK'da çözülme hızlandı: Silahlarıyla teslim oldular!
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.