“PKK zaten Barolarda temsil görüyor!”

Hasan Eğrigöz Ankara

Hukuk, Adalet ve Kardeşlik Derneği (HAKDER) Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, “Yeni kurulan İstanbul’daki 2 nolu Baro’nun kurucu başkanı Avukat Necati Ceylan, son derece mümtaz ve duayen bir hukukçu abimizdir. Dolayısıyla Necati Bey’in başında olduğu yeni kurulacak olan baroya şahsım ve bütün muhafazakar avukatlar olarak destek vereceğiz. Artık milli ve manevi değerlere aykırı açıklamalar yapan, tamamen siyasileşmiş ve avukatlara hizmet götürmekten uzak olan eski baro zihniyeti değişecek ve gerçekten hem kendi meslektaşları olan avukatlara, hem de memleketimizin yeni Türkiye yolunda adım atmasını sağlayacak verimli çalışmalar yapacağına inanıyorum. Yeni kurulacak olan baroları sonuna kadar destekliyoruz. Avukat Necati Ceylan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmaya aday bir hukukçu, duayen abimizdir. Onun için desteğimiz ondan yanadır. Yeni kurulacak olan baroyu akamete uğratmak için eski düzeni özleyen baroların yine milli değerlere aykırı açıklamalarından, hezeyanlarından ibarettir. Bugün yeni bir baro kurulmasıyla ilgili asgari yeter sayı 2 bindir. Ben Türkiye genelinde PKK’yı destekleyen 2 bin değil 200 avukatın olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bu ifadelerin bir spekülasyondan ibaret olduğunu düşünüyorum. Yeni baroyu akamete uğratmak için yapılan bir dedikodudan ibarettir. İtibar edilmemelidir” şeklinde konuştu.

“Şu an birçok baro PKK’nın elinde”

Avukat Hasan İlter de, “PKK baro kurabiliyorsa kursun. Şu an birçok baroyu PKK zaten ele geçirmiş durumda. Keşke parti olduğu gibi baro kursalar da kimin ne olduğu belli olsa. Herkes açığa çıksa. Muhafazakar ve milliyetçi avukatlar zaten bir takım barolara mahkumdu. Elimiz kolumuz bağlıydı. Bizim adımıza birileri çıkıyordu bizim tasvip etmediğimiz demeçler veriyorlardı, siyasetle uğraşıyorlardı. Meslektaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmek yerine sanki dış güçlerin maşası gibi hareket ediyorlardı. Yeni bir düzenleme yapıldı ve artık kimsenin barosunu kurmasında bir sakınca yok” ifadelerini kullandı.

“PKK temsil görüyor zaten”

Avukat Dr. Veli Böke ise, mevcut barolarda PKK’nın temsil gördüğünü ifade ederek, “PKK’lılar baro kurar diye bir şey yok. Ayrıca PKK’lıların baro kurmasına gerek yok çünkü halihazır barolarda zaten bu PKK’lılar temsil görüyor. Baronun asli vazifesi hukukçuların sorunlarıdır. Ancak eski barolar bunların dışında her türlü açıklamayı ve işi yaptı” değerlendirmesinde bulundu.