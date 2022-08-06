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Dünya PKK-YPG Tel Rıfat'ta sivilleri roketle vurdu: 3 yaralı
Dünya

PKK-YPG Tel Rıfat'ta sivilleri roketle vurdu: 3 yaralı

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine düzenlediği roket saldırısında 3 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-06 17:31:00 -
PKK-YPG Tel Rıfat'ta sivilleri roketle vurdu: 3 yaralı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor. Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine gece saatlerinde 3 roket saldırısı düzenledi. Terör saldırısında yaralanan 3 sivil, Azez’deki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

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