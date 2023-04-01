PKK yazdı, HDP okudu Zillet de yuttu

Terörle hiçbir ilgisi olmayan ve geçmişte sık sık ziyaret ettikleri ümmet sevdalısı HÜDA PAR’ı, sırf Cumhur İttifakı’na katıldığı gerekçesiyle terörle iltisaklandırma aymazlığında bulunan zillet paydaşları, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin önceki gün açıkladığı ihanet bildirisini görmezden geliyor. Terör örgütü PKK’ya lojistik destek sağlayan, dağa militan kazandıran ve gerçekleştirilen kanlı saldırıların organizatörleri arasında yer alan HDP’lilerin buram buram Kandil kokan vaatleri karşısında başını kuma gömen 6’lı masa müdavimleri, “meşru siyaset” bahanesiyle ortaklarının Türkiye’yi parçalamaya yönelik ihanet bildirisi karşısında susuyor.

Kandil'e boyun eğdiler

Zillet bileşenleri, oylarına muhtaç oldukları PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin, kayyum uygulamasına son verileceği, terör operasyonlarının duracağı, terörle iltisaklı isimlerin göreve iade edileceği, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinden çekileceği, Diyanet yerine İnanç İşleri Başkanlığı kurulacağı, LGBT’li sapkınların Meclis’e sokulacağı ve bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılacağına ilişkin vaatleri karşısında herhangi bir olumsuz tepki göstermedi.

İyi Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun “üzerine terörün gölgesi düştü” dediği 6’lı masa ortaklarından ne CHP, ne sözde milliyetçi İP ne de SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi, 7’nci ortakları HDP’nin, Türkiye’yi parçalamaya yönelik skandal bildirisi karşısında ‘gık”ını çıkaramadı. İktidar umudunu bağladıkları Kandil’in siyasi uzantısına kucak açarak bakanlık sözü veren ve ‘meşru bir siyasi parti olduğunu’ öne süren zillet paydaşlarının suskunluğunu değerlendiren siyasetçi ve güvenlik uzmanları, “zillet birkaç oy için Kandil’e boyun eğdi” görüşünde birleşti.

En hafif gaflettir

Skandal bildiriyle ilgili Akit’e konuşan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, şunları ifade etti: “HDP’nin ‘bildiri’ adı altında yayınlamış olduğu vaatleri, aslında PKK terör örgütünün faaliyetlerine ne kadar destek verdiğinin bir göstergesi aslında. Bu açıklama, 15 Mayıs’ta Türkiye’nin bölüneceği ve ülkenin bağımsızlık anahtarının Amerika’ya törenle teslim edileceği anlamına geliyor. PKK terör örgütünün taleplerinin yer aldığı böyle bir bildiriye sessiz kalmaları, HDP’yi meşru bir siyasi parti ilan eden 6’lı masanın ortaklarının yüzlerine bir tokat gibi inmiştir. HDP’nin bu bildirisi, PKK’nın bundan sonraki süreçte Türkiye’nin bölünmüş olan topraklarında at koşturacağının ilanıdır. Olası bir 6’lı masa iktidarında, Türkiye artık İsrail, Amerika ve Birleşmiş Milletlerin ortaya koymuş olduğu bölünmüş harita ile muhatap olacaktır. Muhalefetin ve medyasının bu bildiriye sessiz kalması, aslında PKK’yı ve HDP’yi destekleyen Amerika’nın aynı zamanda masa etrafında toplanan siyasi partilerin ipini tuttuğunun da göstergesidir. Muhalefet partilerinin böyle bir bildiriye sessiz kalmaları ve böyle bir partiyle ittifak yapmaları gerçekten esefle karşılanması gereken bir durumdur. Bu durum en hafif tabiriyle gaflettir. Gaflet değilse Türkiye’nin kurucu değerlerine ihanettir.”

PKK’ya teslim oldular

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, şunları söyledi: “6’lı masa kuruluşundan itibaren bir proje ürünü olduğunu, birileri tarafından yönlendirme ve baskı ile oluşan bir birliktelik olduğunu ifade etmiştik. Bu üst akıl, elindeki bütün kozları piyasaya sürüp Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yükselen Türkiye’yi durdurmak istiyor. Bu üst akıl öylesine güçlü ki masada herkes birbirine hakarette etse, küfürde etse masayı terk edemiyor veya masadan kalksa bile ertesi gün geri yerine oturuyor. Kurgu zaten en baştan belliydi. Birileri HDP ve PKK için iyi polis-kötü polisi oynayacak, terörün siyasi uzantıları aday çıkarmayacak ama kamuoyunda açık destek vermese de kapalı kapılar ardında yapılan Öcalan-Demirtaş pazarlığı gereği 6’lı masaya arkadan destek verecek.

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14 Mayıs’ta bitecekler

Kandil’in haberi olmadan adım dahi atamayan HDP’nin 6’lı masayı oluşturan akla hayır demesi zaten mümkün değildi. HDP’nin ipleri Kandil’de, Kandil’in ipi Pentagon’da, Beyaz Saray’da bunu bilmeyen var mı? Kılıçdaroğlu HDP ile görüşerek, pazarlık yaparak bilmeden veya bilerek terörü meşrulaştırıyor. Bu milletimize ve ülkemize yapılabilecek en büyük kötülüktür. Kandil’in talimatlarını okumadan kabul eden bu köhneleşmiş, makam ve iktidar için her türlü teslimiyetçiliği benimseyen anlayış 14 Mayıs’ta tasfiye olacaktır.”